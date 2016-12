Nem havazik, mégis hó alatt van Kazinczy falva

Olvasónk arról panaszkodott, hogy a sátoraljaújhelyi sípálya hóágyúi belövik Széphalmot hóval, pont ahogy Eplény teszi ezt. A sípálya szerint ez képtelenség.

Csütörtöktől Magyarországon is síelhetsz

Nemrég írtunk egy furcsa jelenségről a Blikk cikke alapján: Eplénytől pár kilométerre található a bájos Olaszfalu, a község, ami egész télen be van havazva. Ugyanis a falubéliek szerint az eplényi sípálya hóágyúinak havát állandóan a faluba sodorja a szél (ezt Eplény tagadja), ezért olyankor is gondoskodniuk kell a hó eltakarításáról, amikor a szomszéd falvak feketéllenek a hómentességtől. Kaptunk is egy levelet, amiben olvasónk azt írja, nem Olaszfalu az egyedüli ilyen település az országban.

A levél szerint a Kazinczy-mauzóleumáról is ismert, Sátoraljaújhely melletti (és közigazgatásilag ahhoz tartozó) Széphalom is ebben a cipőben jár.

Bizonyítékul két képet is kaptunk, íme az egyik:

Olvasónk szerint két kilométerre található a sípálya, de így is a 600 fős településre zúdul onnan egy csomó hó. Hiányolják ennek ellenére a hókotrókat és a síkosságmentesítést, ami főleg az idősek életét keseríti meg. Szerinte ráadásul nincs is akkora idegenforgalom a pálya miatt, mint pl. Eplényben, ahol a bevételek ellensúlyozzák az ilyen kellemetlenségeket.

Hiúságot legyezgető feltételezés

Megkerestük az érintett pálya üzemeltetőjét, a Zemplén Kalandparkot, Soltész-Vincze Tünde igazgató válaszolt kérdéseinkre. Nem újdonság nekik a probléma, több település jelezte már ezt. Szerinte ugyanakkor városi legenda az egész:

Hiúságunkat legyezgeti és teljesítőképességünket mindenképpen lehetőségeink fölé emeli ez a feltételezés, de még a „rivális” sípályák irigységét is felkeltheti, hogy a rendelkezésre álló hóágyúzási teljesítménnyel ilyen területet be tudunk havazni.

A dolog tehát képtelenség, 15 négyzetkilométert nem tudnak ipari hóval betemetni, nincs ehhez elegendő vizük sem. A hóágyúk 10-15 méter magasra fújják a havat. Az uralkodó szélirány ráadásul épp Széphalom felőli. Ami havat a szél elfúj, azt a környező fák felfogják. Amit beismer az igazgatónő, az a következő:

Ami esetleg a mi számlánkra írható, – de ez sem bizonyított – az az, hogy a havazással elképzelhető, hogy belenyúltunk a helyi mikroklímába és a hetek óta ködös, 80-90%-os páratartalommal rendelkező levegőben megindítottuk a hóképződést.

Itt persze bejön a képbe az ország több pontján az utóbbi hetekben megfigyelt ipari hó, amikor a szilárd szemcsékkel történő légszennyezés miatt kicsapódik a nedvesség és havazni kezd. Mivel Széphalomban is sokan fával fűtenek, a korom részecskéi elősegítik a hóképződést. Soltész-Vincze Tünde állítja:

A helyi legendárium szerint egész Hegyalján mi csináljuk a havat.

Mindenesetre őket még nem kereste meg senki, károsultról nem tudni, kártérítésről így nincs is szó. A hóeltakarítást “az erre szakosodott helyi szervezet” végzi. A pályán egyébként december 1-én kezdték a hóágyúzást, ami “hivatalosan is téli időszak”. Ezt azért emelik ki, mert “nyáron furcsa lenne a hóesés.”

Azokat persze sajnálják, akik koruk és egészségi állapotuk miatt nem igazán tudnak havat takarítani, “de ez nyilván akkor is fennáll, amikor a természetet okolhatjuk a havazásért.” Az igazgatónő végül azoknak üzent, akik a helyi turizmust gáncsolnák: